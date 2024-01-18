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Калининградский губернатор велел выделить жилье высланному из Латвии пенсионеру

15:19
  • четверг
  • 18 января 2024

82-летнего мужчину заставили покинуть страну

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов распорядился как можно скорее обеспечить жильем российскому пенсионеру Борису Каткову, выдворенному из Латвии под предлогом угрозы национальной безопасности.
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Глава региона рассказал, что пока пенсионер временно проживает в гостинице, номер в которой ему сняли власти области, однако "надо сделать все быстро, чтобы появилось жилье, в котором он мог сам обустраиваться".

Алиханов потребовал сделать это как можно быстрее и доложить ему "сегодня-завтра", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что латвийскими властями был депортирован 82-летний Борис Катков. Пенсионера, который прожил в Латвии 57 лет, и где у него остались жена, дети и внуки, власти посчитали угрозой национальной безопасности. Спикер российского МИД Мария Захарова назвала подобные действия провокацией для запугивания русскоговорящих жителей Латвии.

Президент России Владимир Путин с возмущением отмечал, что в странах Прибалтики, в том числе в Латвии, "русских людей выбрасывают просто за кордон".

Глава государства поручил кабмину и СПЧ разработать предложения по защите прав россиян, живущих за рубежом, а в случае их незаконной депортации — обеспечить репатриацию.

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Борис Катков
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