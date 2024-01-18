Калининградский губернатор велел выделить жилье высланному из Латвии пенсионеру

82-летнего мужчину заставили покинуть страну

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов распорядился как можно скорее обеспечить жильем российскому пенсионеру Борису Каткову, выдворенному из Латвии под предлогом угрозы национальной безопасности.

Глава региона рассказал, что пока пенсионер временно проживает в гостинице, номер в которой ему сняли власти области, однако "надо сделать все быстро, чтобы появилось жилье, в котором он мог сам обустраиваться".

Алиханов потребовал сделать это как можно быстрее и доложить ему "сегодня-завтра", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что латвийскими властями был депортирован 82-летний Борис Катков. Пенсионера, который прожил в Латвии 57 лет, и где у него остались жена, дети и внуки, власти посчитали угрозой национальной безопасности. Спикер российского МИД Мария Захарова назвала подобные действия провокацией для запугивания русскоговорящих жителей Латвии.

Президент России Владимир Путин с возмущением отмечал, что в странах Прибалтики, в том числе в Латвии, "русских людей выбрасывают просто за кордон".

Глава государства поручил кабмину и СПЧ разработать предложения по защите прав россиян, живущих за рубежом, а в случае их незаконной депортации — обеспечить репатриацию.

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