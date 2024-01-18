Данные предоставило местное подполье

Иностранные кураторы запрещенного в России террористического "Русского добровольческого корпуса"* были в числе наемников, ликвидированных накануне ударом ВС России в Харькове. Данные, переданные местным подпольем, передал РИА Новости его координатор Сергей Лебедев.

Подпольщики сообщили, что в здании, которое стало целью удара, народ "крутился" иностранный, часто слышалась французская речь. Там же находились иностранцы, курировавшие РДК*. Боевики этой террористической организации, входящей в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен", взяли на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях в прошлом году.

Как сообщили 17 января в Минобороны России, вооруженные силы высокоточным ударом поразили здание с французскими наемниками в Харькове. Ликвидированы более 60 наемников, ранены более двух десятков.

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* Запрещенная в России террористическая организация

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