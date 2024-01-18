ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Организаторы нападений на Белгород и Брянск уничтожены с наемниками в Харькове

15:23
  • четверг
  • 18 января 2024

Данные предоставило местное подполье

Иностранные кураторы запрещенного в России террористического "Русского добровольческого корпуса"* были в числе наемников, ликвидированных накануне ударом ВС России в Харькове. Данные, переданные местным подпольем, передал РИА Новости его координатор Сергей Лебедев.

ВС России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Харькове
Украинское командование готовится к катастрофе под Харьковом

Подпольщики сообщили, что в здании, которое стало целью удара, народ "крутился" иностранный, часто слышалась французская речь. Там же находились иностранцы, курировавшие РДК*. Боевики этой террористической организации, входящей в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен", взяли на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях в прошлом году.

Как сообщили 17 января в Минобороны России, вооруженные силы высокоточным ударом поразили здание с французскими наемниками в Харькове. Ликвидированы более 60 наемников, ранены более двух десятков.

__________________________________________________

* Запрещенная в России террористическая организация

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Пуск крылатых ракет "Калибр"
Пуск крылатых ракет "Калибр"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.