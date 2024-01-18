Шойгу проверил производство ракет в Подмосковье

Министр обороны побывал на предприятии

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Государственное машиностроительное конструкторского бюро "Радуга" имени А.Я.Березняка" в Московской области. Об этом в четверг, 18 января, рассказали в российском Министерстве обороны.

Генерал армии проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс разработки, производства и модернизации управляемых ракет различного класса, сообщает РИА Новости.

Перед Новым годом глава "Ростеха" Сергей Чемезов рассказал, что компания в 50 раз нарастила производство боеприпасов для стрелкового оружия и реактивных систем залпового огня в рамках исполнения гособоронзаказа. Крупные проекты корпорация реализует и в области гражданской авиации.

Глава Минобороны России держит на контроле вопросы снабжения российских военных оружием и военной техникой, регулярно проверяя ход выполнения гособоронзаказа. В частности, Шойгу проинспектировал процесс производства самолетов Ил-76МД-90А, а также ремонта и обслуживания Ан-124-100.

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