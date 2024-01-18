ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Шойгу проверил производство ракет в Подмосковье

15:36
  • четверг
  • 18 января 2024

Министр обороны побывал на предприятии

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Государственное машиностроительное конструкторского бюро "Радуга" имени А.Я.Березняка" в Московской области. Об этом в четверг, 18 января, рассказали в российском Министерстве обороны.

Генерал армии проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс разработки, производства и модернизации управляемых ракет различного класса, сообщает РИА Новости.

Перед Новым годом глава "Ростеха" Сергей Чемезов рассказал, что компания в 50 раз нарастила производство боеприпасов для стрелкового оружия и реактивных систем залпового огня в рамках исполнения гособоронзаказа. Крупные проекты корпорация реализует и в области гражданской авиации.

Глава Минобороны России держит на контроле вопросы снабжения российских военных оружием и военной техникой, регулярно проверяя ход выполнения гособоронзаказа. В частности, Шойгу проинспектировал процесс производства самолетов Ил-76МД-90А, а также ремонта и обслуживания Ан-124-100.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.