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Источники рассказали, кто может сменить Жозепа Борреля

15:57
  • четверг
  • 18 января 2024

Пост главы евродипломатии может занять премьер-министр Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас после июньских выборов в Европарламент может стать верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. В настоящее время этот пост занимает Жозеп Боррель.

Как сообщает Politico, источники прочат Кае Каллас должность Борреля, а новым президентом Европейского совета, по их словам, станет премьер-министр Дании Метте Фредриксен. Ее прежде называли претендентом на пост генерального секретаря НАТО, но в итоге было решено продлить полномочия Йенса Столтенберга.

При этом предполагается, что Урсула фон дер Ляйен сохранит пост главы Еврокомиссии, а Роберта Метсола останется спикером Европарламента, утверждают собеседники издания.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель позволил себе высказывание, в котором сравнил Европу с "цветущим садом", а остальной мир – с "джунглями". Это вызвало шквал резкой критики в адрес чиновника, но он вновь оскандалился, заявив, что "как первооткрыватели и конкистадоры" европейцы "должны изобрести новый мир".

Под вопросом может оказаться и переизбрание нынешнего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которую уже не раз обвиняли в королевских замашках. Во Франции предупреждали, что в вопросе переизбрания главы ЕК "может произойти настоящий сюрприз".

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