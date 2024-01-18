Почему Париж не заметил гибель французских наёмников в Харькове

Франция делает вид, что ничего не произошло

Следственный комитет России предъявил заочные обвинения еще 68 иностранным гражданам из семи государств, участвующим на стороне Украины в специальной военной операции в качестве наемников. А наши Вооруженные силы точечным ударов уничтожили центр "солдат удачи" в Харькове. Более 60 наемников ликвидированы, еще свыше 20 доставлены в медучреждения. В основном, это французы. Но официальный Париж делает вид, что ничего не произошло. Почему Франция заняла такую позицию?

С момента точного удара Вооруженных сил России по пункту временной дислокации боевиков в Харькове прошло больше суток. Однако Франция, чьи наемники находились в разбомбленном здании, продолжает делать вид, что ничего не случилось. Париж, объясняют эксперты, вынужден молчать. Ведь, согласно официальной позиции, иностранных военных на Украине нет и быть не может. А многочисленные доказательства присутствия натовского контингента – шевроны зарубежных подразделений, литература на английском языке – не в счет.

При том, что Владимир Зеленский этого не скрывал. Ещё в начале вооруженного конфликта глава киевского режима открыто заявлял, что к украинской армии присоединились представители почти 50 национальностей. Многие имели двойное гражданство. Иностранные наемники вошли в так называемый интернациональный легион территориальной обороны. А недавно в интернете появилось видео, как спецотряд натовских наемников пытается укрыться от обстрелов российской армии и бежит с поля боя. На ролике отчетливо слышна иностранная речь.

При этом иностранные наемники жалуются, что вынуждены сами обеспечивать себя средствами защиты и даже оружием, закупая его на черном рынке. У ВСУ, даже несмотря на иностранную помощь, не хватает элементарно автоматов. Чем пользуются союзники Киева. Министр обороны Франции прямо говорит, что заканчивать конфликт на Украине нельзя, ведь для французской военной промышленности это отличный шанс заработать:

"Да, контрнаступление Киева не дало ожидаемых результатов. Однако это не означает, что Россия вернула себе преимущество. Политическая система и моральный дух на Украине не ослабевают".

Французские эксперты подсчитали: Пятая республика производит за год столько снарядов "натовского" калибра, сколько Украина тратит в течение нескольких дней. ВСУ ежедневно выпускают 5-8 тысяч единиц. Однако Париж готов нарастить производство и поставки. Только в ближайший год Франция отправит 600 планирующих авиабомб дальностью около 50 километров. А также самоходные артиллерийские установки. Если Киев, конечно, найдет деньги. Тема военной помощи звучала накануне и в Бундестаге. Депутаты большинством голосов выступили против передачи крылатых ракет Taurus режиму Зеленского.

"Вы сошли с ума? Неужели вы всерьез верите, что с помощью немецкого чудо-оружия сможете переломить ход бесперспективной войны против ядерной державы России? Как воспримут в России, после 27 миллионов жертв от рук нацистской Германии, если Германия теперь будет поставлять оружие, которое можно использовать для обстрела Москвы?" – говорит Севим Дагделен, депутат Бундестага.

Депутат также добавила, что поставки "Таурусов" – это путь к еще большей эскалации конфликта. Прекратить который способна лишь эффективная дипломатия. А с нею как раз у коллег серьезные проблемы. Сторонники военной помощи ВСУ еще недавно заявляли, что самая лучшая защита от российских авиаударов – это обстрел целей на территории России.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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