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Названы сроки начала продаж автомобилей нового бренда "АвтоВАЗа"

15:51
  • четверг
  • 18 января 2024

Выпуск налажен на заводе в Санкт-Петербурге

Завод "Авто ВАЗа" в Санкт-Петербурге будет выпускать автомобили под новым брендом. Начало продаж намечено на весну этого года, заявил президент концерна Максим Соколов.

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Соколов уточнил, что продаваться автомобили будут в дилерских центрах Lada. Однако это будет самостоятельная продукция санкт-петербургского автомобильного завода, подчеркнул он в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее президент "АвтоВАЗа" заявлял о планах расширения линейки продукции компании – в том числе за счет партнерских лицензионных проектов. Выпускать такие проекты будет завод в Санкт-Петербурге, который и зарегистрировал новый бренд. Логотипом марки будет товарный знак в форме знака "икс", приводит слова Соколова ТАСС.

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