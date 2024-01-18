Российская ПВО сбила за сутки более 90 украинских дронов

Также поражено два пункта дислокации иностранных наемников

Российская противовоздушная оборона уничтожила за сутки 91 украинский беспилотный летательный аппарат в зоне СВО. Как сообщили в Минобороны России, дроны сбиты над территорией Харьковской, Херсонской и Запорожской областей, а также над ЛНР и ДНР.

Кроме того, средства ПВО в течение суток сбили две тактические ракеты "Точка-У", управляемая авиабомба "JDAM" производства США, 18 реактивных снарядов американских систем залпового огня HIMARS и "Vampire" чешского производства.

Российские беспилотники, а также ракетные войска и артиллерия поразили два пункта дислокации иностранных наемников. Уничтожено четыре склада ракет и боеприпасов, 117 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.

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