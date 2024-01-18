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ВС России освободили Веселое в ДНР

16:07
  • четверг
  • 18 января 2024

Противник потерял 260 военнослужащих

Населенный пункт Веселое Донецкой народной республики полностью освобожден от боевиков ВСУ. В Минобороны России отметили успешные активные действия подразделений Южной группировки войск.

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В военном ведомстве добавили, что российская авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы нанесли удары по живой силе и технике 22-й, 42-й, 93-й механизированных бригад ВСУ. Поражены подразделения противника в районе Клещеевки и Андреевки.

В результате контрбатарейной борьбы уничтожены три артиллерийские системы М777, самоходные артиллерийские установки Paladin и "Гвоздика", гаубицу Д-30. Потери ВСУ составили до 260 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты и 17 автомобилей.

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