"Народный фронт" продолжает сбор подписей в поддержку выдвижения Путина

Он идет на выборы как самовыдвиженец

"Народный фронт" продолжает собирать подписи жителей регионов страны в поддержку Владимира Путина, который идет на выборы как самовыдвиженец. И это несмотря на то, что накануне их уже было 2,5 миллиона - восьмикратный запас.

Активно за Путина ставят подписи в самых отдалённых уголках страны. Выразили свою поддержку жители Томской области и деревни в Башкортостане. Волонтёры добирались до неё по подвесному мосту.

В Курской области подписали документы ветераны Великой Отечественной воны, а к жителям деревни Псковской области за подписными бланками добровольцы добирались на аэроподушке. В Ненецком автономном округе по просьбе жителей для сбора подписей в поддержку Владимира Путина даже открыли мобильный пункт.

Между тем кандидаты на пост президента России ведут активную работу с избирателями. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий провёл встречу с ведущими учёными экономистами. Основная тема круглого стола - неравномерное социально-экономическое развитие регионов России. Эксперты обсудили способы решения и какие механизмы помогут выровнять ситуацию.

"Любая проблема может и должна решаться комплексно, системно. Мы уверенны, что сможем выстроить такую работу. И здесь кавалерийским наскоком, в одно-два совещания подобного уровня не уложишься. Мы сегодня просто открываем совместную работу, если вы окажете нам честь быть нашими партнёрами в этой работе", - заявил Леонид Слуцкий.

Фракция КПРФ на пресс-конференции во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым представила предвыборную программу кандидата в президенты от партии Николая Харитонова. В ней учтены социальные и экономические вопросы, а также национализация природной минерально-сырьевой базы. Также Харитонов подвёл итоги трёхдневной поездки в Хабаровск и рассказал о своих планах.

"В нашей программе чётко мы определились, заявили - поиграли в капитализм и хватит! Что это такое? Ну я думаю, что сидящие в зале здесь не постесняются и скажут - прекрасно понимая, начиная с 90-х годов. Когда преступно растащили всё богатство, то наследие советской страны. Поэтому наша программа отвечает на все вопросы, буквально сегодня-завтра программа уходит на территорию Российской Федерации", - заявил он.

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