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Франция объявила о создании "артиллерийской коалиции" для помощи Киеву

16:48
  • четверг
  • 18 января 2024

Париж намерен расширить производство самоходок Caesar для Украины

"Артиллерийскую коалицию" для поставок вооружений и боеприпасов на Украину создали Париж и Киев. Об этом сообщило французское министерство вооружений в своем коммюнике.

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В опубликованном на сайте французского военного ведомства документе уточняется, что цель "артиллерийской коалиции" - усиление поддержки Киева как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Старт ей дали министр вооруженных сил Себастьен Лекорню вместе с украинским коллегой Рустемом Умеровым.

Планируется расширение производства самоходных артиллерийских установок Caesar для поставок их Украине. Намечено выпустить в 2024 году 72 САУ Caesar. Париж готов оплатить 12 самоходок для Украины, остальные – на совести заинтересованных стран.

Министр обороны Украины Рустем Умеров должен был присутствовать на конференции. Однако визит в Париж был отменен – как утверждалось, "из соображений безопасности". Умеров принял участие в заседании по видеосвязи.

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