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Собянин: В 2023 году в ОЭЗ "Технополис Москва" открыли 35 новых производств

16:49
  • четверг
  • 18 января 2024

Мэр рассказал, как ОЭЗ помогает развитию столицы

Особой экономической зоне (ОЭЗ) "Технополис Москва" исполнилось 18 лет. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Он пояснил, как ОЭЗ помогает развитию города.

Так, за время существования "Технополиса Москва" общий объем инвестиций компаний в экономику города превысил 160 миллиардов рублей.

"С момента создания территория ОЭЗ сильно выросла и сегодня включает шесть площадок – это больше 200 предприятий, 16,3 тысячи рабочих мест", - добавил Собянин.

По словам мэра, в технополисе производят важную импортозамещающую продукцию, в частности, лекарства, микроэлектронику, беспилотные авиасистемы.

Только в прошлом году там было открыто 35 новых производств. Среди преимуществ ОЭЗ – налоговые преференции для высокотехнологичных компаний.

"Такие компании на 10 лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для них составляет всего 2%", – пояснил Собянин.

Ранее сообщалось, что производство лекарственных препаратов за последние пять лет в Москве выросло почти в 2,5 раза. Сейчас в городе работают 95 фармацевтических предприятий.

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