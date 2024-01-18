НАТО готовит репетицию Третьей мировой войны

Маневры пройдут у западных и северных российских границ

Сорок тысяч военнослужащих из всех стран-членов НАТО и примкнувшей к ним Швеции примут участие в масштабных учениях, имитирующих начало Третьей мировой войны. Маневры пройдут на территории Германии, Польши и Прибалтики, а также в Северном море.

Как сообщает испанское издание ABC, по легенде учений страны НАТО выступают на защиту одного из членов Североатлантического альянса, на которого напал вымышленный противник по имени Occasus. Отмечается, что враг имеет большое сходство с Россией.

Как отмечают авторы материала, степень точности и масштабы, с которыми планируются учения, позволяют предположить, что они могут выйти за рамки обычных маневров. При этом в Москве неоднократно заявляли, что Россия не представляет угрозы для стран альянса - однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"