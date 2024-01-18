МИД запретил въезд в Россию представителям властей Кипра

Это лица, причастные к инциденту с корреспондентом РГ Гасюком

Посла Республики Кипр в Москве 18 января проинформировали о шагах российской стороны в ответ на неприемлемые действия кипрских властей в октябре 2023 года. Должностным лицам Республики Кипр, непосредственно причастным к провокации, запрещен въезд в Россию, говорится в заявлении МИД.

Отмечается, что речь идет о провокации в отношении аккредитованного в Никосии собкора "Российской газеты" Александра Гасюка и сотрудника Посольства России Дмитрия Дойникова. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что выдворение корреспондента "Российской газеты" с Кипра стало очередным шагом Запада по подавлению источников альтернативной информации.

На семью российского журналиста оказывали психологическое давление, а 5 октября Гасюка жестоко избили и задержали. Поводом стали обвинения в нарушении им административного режима пребывания на острове. Во время задержания пострадал оказавшийся рядом сотрудник российского посольства Дмитрий Дойников.

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