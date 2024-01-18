Лавров провел ежегодную пресс-конференцию. Главное

Россия укрепляет свою роль на международной арене

Москва на внешнеполитической арене четко определила ориентиры на развитие отношений с теми странами, которые готовы это делать на равноправной и взаимоуважительной основе. Об этом сегодня заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в минувшем году.

Глава российского МИДа традиционно проводит пресс-конференцию, посвященную итогам прошедшего года. 2023 был богат на внешнеполитические события и, главное, убедительно показал: Россия укрепляет свою роль на международной арене. Это, кстати, хорошо видно и по сегодняшнему мероприятию, только иностранных журналистов на пресс-конференцию Сергея Лаврова аккредитовано более 150. А его заявления будут синхронно переводить на английский, французский и испанский языки.

Представителей западной прессы больше всего волнует тема специальной военной операции. "Специальная военная операция уже давно оказала очень позитивное воздействие на нашу внутреннюю жизнь. Небывало сплотила наше общество и способствовала его очищению. От людей, которые не ощущали свою причастность к русской, российской истории и к русской культуре", - заявил Лавров.

Лавров продолжает - Запад совершил ошибку, рассчитывая нанести стратегическое поражение России: "Нет никаких надежд на то, что Россия будет каким-то образом побеждена".

Глава МИДа опроверг слухи о подготовке неких мирных переговоров между Москвой и Киевом в Женеве. Говорить об этом нужно с Западом. В целом Россия не отказывается от контактов, но пока ни США, ни НАТО не заинтересованы в том, чтобы пойти на справедливое урегулирование конфликта. Прокомментировал Сергей Лавров и соглашение между Украиной и Великобританией в сфере безопасности, назвав его "полуфабрикатом".

"Я не увидел в анализе этого документа каких-либо юридически обязывающих положений, ну если только таковым не считать обязательство Украины в случае, если кто-то нападет на Великобританию, обеспечить защиту этих островов. Ну достаточно так анекдотично. Но с другой стороны, знаете, это продолжение жанра "Квартал 95". Сейчас он может по-другому будет называться", - отметил Лавров.

Продолжая тему отношений с западными странами, Сергей Лавров процитировал методичку для дипломатов Евросоюза. Им сейчас запрещено посещать мероприятия, организованные русскими, и приглашать их к себе. Избегать следует и общих фотографий.

Невозможно возобновить диалог и о стратегической стабильности и ядерном сдерживании. Из-за того, что в Вашингтоне не желают в целом обсуждать ситуацию с безопасностью с Россией. А горячие головы в США и Европе призывают наносить удары дальнобойными ракетами по Крыму и не только.

"Лондон буквально науськивает Зеленского бомбить любые объекты на любой части Российской Федерации. Я просто хотел бы посмотреть - они провокаторы, или они думают, что у нас коленки дрогнут. И никто их не одергивает. Надо Черчилля читать почаще. У него есть афоризм по поводу русского медведя и как с ним надо обходиться", - рассказал Лавров.

Озвучил министр и позицию России по ближневосточному урегулированию, которое невозможно без создания палестинского государства. И сделать это нужно не в результате переговоров США и Израиля, а в соответствии с решением ООН.

"Россия очень заинтересована в том, чтобы израильтяне, Израиль жили в безопасности. Это наш давний партнер, наша страна была первой кто признал независимость Израиля. Там около двух миллионов тех, кто является гражданами России, выходцами из России. Чем дольше будет сохраняться полный тупик в создании палестинского государства, тем сложнее будет обеспечивать безопасность и Израиля, и других арабских стран", - сказал Лавров.

Москва продолжит продвигать идеалы правды и справедливости в международных делах. И число сторонников России растет - в Азии, Африке, в Латинской Америке и на Ближнем востоке. Отношения нашей страны с Китаем сейчас переживают наилучший период в истории. По словам Лаврова, ещё около 30 государств заинтересованы в сближении с БРИКС, которая по экономическим показателям уже опередила "большую семерку".

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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