Путин назначил нового спецпредставителя президента по космосу

Указ опубликован на официальном портале правовой информации
Владимир Путин подписал указ о назначении нового спецпредставителя главы государства по вопросам сотрудничества в области космоса. В соответствии с документом, представлять президента будет Герой России космонавт Сергей Крикалев.
Указ о назначении опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее пост спецпредставителя занимал глава Роскосмоса Юрий Борисов.
В начале января сопредседатель центрального избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Путина Владимир Машков вручил первые удостоверения доверенным лицам действующего главы государства на предстоящих выборах. Одно из удостоверений получил Сергей Крикалев.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"