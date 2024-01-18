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Путин назначил нового спецпредставителя президента по космосу

19:04
  • четверг
  • 18 января 2024

Указ опубликован на официальном портале правовой информации

Владимир Путин подписал указ о назначении нового спецпредставителя главы государства по вопросам сотрудничества в области космоса. В соответствии с документом, представлять президента будет Герой России космонавт Сергей Крикалев.

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Указ о назначении опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее пост спецпредставителя занимал глава Роскосмоса Юрий Борисов.

В начале января сопредседатель центрального избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Путина Владимир Машков вручил первые удостоверения доверенным лицам действующего главы государства на предстоящих выборах. Одно из удостоверений получил Сергей Крикалев.

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