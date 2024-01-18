У православных верующих наступил Крещенский сочельник

В храмах идут торжественные службы

У православных христиан наступил Крещенский сочельник. В этот вечер готовятся к большому церковному празднику - Крещению Господня, которое также называют Богоявлением. В храмах идут торжественные службы, совершается чин великого освящения воды, а многие уже присоединились к народной традиции и окунулись в прорубь. Вокруг иорданей дежурят медики и МЧС.

Во Владивостоке - минус 12. Но к Крещенским купелям смело идут и взрослые, и дети. Прекрасно понимая, какой важный праздник впереди.

В храмах по всей стране сегодня совершается чин великого освящения. За крещенской водой приходят и взрослые, и дети. А в многочисленных иорданях, вырубленных во льду самых разных водоёмов - больших и маленьких - всю ночь будут идти крещенские купания.

Для одних это уже традиция, для других - первый опыт. Эмоции у всех очень яркие. Крещенский сочельник - день особый. Для православных это строгий пост перед встречей великого праздника Богоявления. В Москве в Храме Христа Спасителя литургию и Всенощное бдение совершил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

"Сегодняшний день, который является абсолютно замечательным как по своему историческому происхождению, так и по тому благочестию, с которым связано почитание этого события, свидетельствует нам о величайшей милости Божией, о присутствии Триединого Бога в роде человеческом и, конечно, призывает всех нас хранить в сердцах своих веру, стараться жить по законам этой веры", - отметил патриарх Кирилл.

Особое внимание в эту Крещенскую ночь уделяется безопасности. В Севастополе заблаговременно обследовали и очистили морское дно в районе купаний, чтобы никто не поранился. В Курске измерили толщину льда, прорубили безопасные иордани и установили очень прочные ограждения. В Екатеринбурге постоянно очищают ото льда моментально замерзающую купель. А в Ленинградской области этой ночью пошли на эксперимент. Чтобы испытать самых выносливых.

"Когда купель находится близко к берегу, можно сразу попасть в палатку теплую. А у нас 50 метров нужно пройти - туда и обратно", - рассказал Олег Иванов, глава администрации МО Токсовское городское поселение.

В Москве так далеко ходить не нужно. Для всех желающих окунуться подготовили 42 площадки в шаговой доступности, проверив не только дно, но и качество воды.

За безопасностью на льду зорко следят сотрудники МЧС, медики и волонтёры. Спуски нескользящие, перила прочные. Самое главное, что настроение у всех без исключения праздничное.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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