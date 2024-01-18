Мишустин сообщил о включении двух районов ХМАО в Арктическую зону

Это придаст новые возможности развитию экономики

В состав Арктической зоны будут включены два муниципальных района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры – Берёзовского и Белоярского. Об этом сегодня заявил глава кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства. Расширение границ придаст новые возможности развитию экономики, социальной сферы, а также повысится качество и уровень жизни граждан региона.

Ещё один вопрос - расширение государственного финансового контроля. Речь идёт об анализе использования денежных ресурсов в масштабных проектах. По мнению премьера, каждый рубль должен расходоваться максимально эффективно.

Ещё один вопрос - подготовка к запуску в полном объёме общероссийской системы ОМС в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.

"Для этого правительство утвердило правила финансового обеспечения оказания медицинской помощи в текущем году жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. На такие цели, соответственно, предусмотрено почти 39 миллиардов рублей", - сообщил Мишустин.

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