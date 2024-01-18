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МИД России вызвал посла Франции после ликвидации французских наемников

19:19
  • четверг
  • 18 января 2024

Минобороны сообщило об уничтожении двух баз "солдат удачи" на Украине

МИД России вызвал посла Франции в Москве Пьера Леви. Поводом стала ликвидация в Харькове базы наемников, среди которых были французы.

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Информацию подтвердила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, в МИД вызван посол Франции в связи с уничтожением ВС России пункта временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, среди которых было несколько десятков французов.

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков ранее заявил, что российские войска нанесли удар по двум пунктам временной дислокации иностранных боевиков в Харькове. Основу контингента наемников составляли французы. В результате удара уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 ранены, передает ТАСС.

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