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Минюст признал нацистскими четыре украинские организации

20:03
  • четверг
  • 18 января 2024

Нацистским признано также приветствие "Слава Украине"

Минюст России включил в перечень нацистских и нарушающих закон об увековечивании Победы советского народа в Великой Отечественной войне четыре украинские организации. Перечень опубликован на сайте ведомства.

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В списке значатся Украинская народно-революционная армия (УНРА), Украинская повстанческая армия* (УПА*), Украинская народная самооборона* (УНС*), Организация украинских националистов* (ОУН*). УПА*, ОУН* и УНС* ранее были признаны экстремистскими и запрещены в России.

Принятое в Организации украинских националистов* приветствие "Слава Украине – героям слава!" также признано нацистским. В документе поясняется, что статья 6 федерального закона "Об увековечении Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941 – 1945 годов" предусматривает запрет использования в России нацистской символики. Она оскорбляет многонациональный народ и память о жертвах, понесенных в Великой Отечественной войне.

* Организации признаны экстремистскими и запрещены в России

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