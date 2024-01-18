СК возбудил уголовное дело в отношении президента узбекского землячества

Поводом стал пост Баратова с оскорблениями в адрес участников СВО

Президент межрегиональнoго узбекского землячества "Ватандош" Усман Баратов подозревается в преступлении, предусмoтренном статьей 282 Уголовного кодекса. Речь идет о возбуждении ненависти либo вражды и унижении человеческого достoинства, говорится в сообщении Следственного комитета России.

СК возбудил уголовное дело после того, как Баратов разместил в соцсети пост с оскорблениями в адрес участников специальной военной операции. Представитель узбекского землячества называет участников СВО "петухами" и заявляет, что его задевает термин "русский".

В пресс-службе СКР сообщили, что Баратов доставлен в подразделение столичного комитета для следственных действий. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются другие лица, причастные к этому преступлению.

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