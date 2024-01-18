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Роспотребнадзор обнаружил очаг туберкулеза в питерской школе

21:08
  • четверг
  • 18 января 2024

Проводятся дезинфекционные мероприятия

Роспотребнадзор сообщил об обнаружении очага туберкулеза в школе № 203 в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, говорится в сообщении на сайте ведомства.

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18 января стало известно, что у ученика школы № 203 выявили туберкулез открытой формы. Днем ранее родителям школьников сообщили о случае заражения одного из учащихся. Родители считают, что руководство учреждения узнало о больном намного раньше, однако занятия все равно проводились. При этом многие ученики дети успели посетить секции в соседней школе № 385.

В Роспотребнадзоре утверждают, что предприняли все необходимые шаги еще 9 января. Как указано  сообщении, санитарная служба определила круг людей, контактировавших с заболевшим ребенком, а также организовала их обследование и дезинфекционные мероприятия.

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