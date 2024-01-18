"Бесогон TV" Никиты Михалкова заблокировали на YouTube

У канала было более полутора миллиона подписчиков

Канал российского режиссера Никиты Михалкова "Бесогон TV" заблокировали на YouTube. Видеохостинг заявляет, что аккаунт заблокирован "за многочисленные или серьезные нарушения правил YouTube в отношении дискриминационных высказываний".

При попытке открыть страницу "Бесогон TV" появляется надпись, что она более не доступна. У канала Никиты Михалкова было более полутора миллиона подписчиков.

В июле прошлого года YouTube заблокировал канал писателя Захара Прилепина, на который были подписаны 300 тысяч человек. А в октябре видеохостинг удалил канал американского журналиста Джексона Хинкла, который поддерживал Россию.

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