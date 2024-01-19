Военный эксперт Коротченко: иностранные наемники - легитимная цель для России

НАТО все активнее вовлекается в украинский конфликт

Поймут ли западные лидеры, что удар по центру наемников в Харькове - это серьезное предупреждение тем, кто любит рассуждать о возможности победы над Россией? Какую военную помощь выпрашивает сейчас Киев у своих покровителей? И насколько весомы позиции политиков, которые выступают за мирное разрешение конфликта?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"США, страны НАТО и ряд западных союзников Вашингтона не просто активно участвуют в боевых действиях на Украине, но являются мотором и мозгом принятия решений. Поэтому очевидно, что иностранные военные наемники, западные военные специалисты, военные советники - это легитимная цель для российских ракетных ударов. Это наша реакция на то, что НАТО все более активно вовлекается в боевые действия в зоне СВО", - отметил эксперт.

Полный комментарий Игоря Коротченко смотрите в видео

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