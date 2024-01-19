Политика для бедных: кто и зачем пользуется экологической повесткой

Движение за права безгласной рыбы

Продать можно любую хорошую идею, за которую готовы платить. Появился "экоцид" - по аналогии с геноцидом: это нещадная эксплуатация окружающей среды. Экологическое сознание в самых пограничных его стадиях - это современный западный тренд. Слово экология стало индульгенцией, охранной грамотой для всех, кто самовыражается в самых диких формах.

Забрасывая удочку в пруд, вы, может и не знаете, что становитесь преступником, но бдительные экоозабоченные уже готовы призвать вас к ответу. Как Жожо Мехта, лидер движения "Стоп Экоцид". Согласно ее концепции, труд фермеров, рыбалка, выработка электричества - действия практически криминального толка. А кто еще будет отстаивать права безгласной рыбы?

Всемирный экономический форум по обыкновению собирает богатых и знаменитых, которые рассказывают, как правильно жить обыкновенным людям. Или объясняют им, почему живется не очень, а дальше будет хуже. И экология, конечно, одна из центральных тем. Правда, скептики удивляются, почему большие политики и бизнесмены прибывают на самолетах, выбрасывающих тонны СО2, и разъезжают на лимузинах, которые ну никак нельзя считать экологичным транспортом.

"Почему вы думаете, что вы важнее и ваш углеродный след не имеет значения?", - дотошный товарищ допрашивает Джона Керри, бывшего госсекретаря США, прибывшего на экономический форум поговорить о самом важном. "Дурацкий вопрос", - отвечает Керри. Кстати, перед форумом в Давосе опубликовали статистику: с 2020 года доходы 5 миллиардов человек во всем мире сократились, пятерка самых богатых людей увеличила свои состояния на 114 процентов.

Экологическая повестка становится политикой для бедных, которые должны сокращать выбросы. Которым объясняют, что жизнь их становится все сложнее во имя "зеленого" будущего. Интересно, что на сайте "Стоп Экоцид" содержится кнопка с призывом к немедленным действиям. И первое действие в списке - "поддержите материально".

Разного рода экоактивисты, которых уже открыто называют эковандалами и экотеррористами, своими публичными протестными акциями наносят прямой ущерб экологии. Покрасить воду венецианских каналов в зеленый цвет - пожалуйста. А кто за вами убирать будет? Но выглядит эффектно, по всему интернету разлетается. Во французском городе Кольмаре подобная акция прошла еще успешнее. Вылив в водоемы и городские фонтаны зеленую краску, экоактивисты заявили, что хотят привлечь внимание к захоронению токсичных отходов. А что рыба в реках передохла - извините, это уже не их заботы.

Еще больше информации - в Telegram-канале "Великий Перепост". Подписывайтесь, обсуждайте - ваше мнение услышат

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"