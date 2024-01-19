Военнослужащие в зоне СВО встречают Крещение Господне на боевом посту

Мотострелки смогли принять участие в праздничной службе и омовении в тыловом районе на запорожском направлении

Праздник Богоявления отмечают в главном храме Вооруженных сил России в подмосковной Кубинке.

У Южных ворот по традиции установлена иордань. Этой ночью к ней пришли десятки военнослужащих, их семьи и местные жители. Ждать не пришлось, одновременно в купелях могут окунуться 14 человек.

На боевом посту встречают Крещение Господне военнослужащие в зоне СВО. Мотострелки смогли принять участие в праздничной службе и омовении в тыловом районе на запорожском направлении. Для православных бойцов молебен и чин освящения воды провел военный священник.

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