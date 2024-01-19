"Грачи" ударили неуправляемыми ракетами

Российские войска освободили от боевиков населенный пункт Веселое на донецком направлении. За сутки противник потерял убитыми и ранеными до 260 человек. Среди уничтоженной бронетехники - три американских гаубицы М777 и САУ "Палладин" .

Сбиты 19 беспилотников, две тактических ракеты "Точка У" и высокоточная авиабомба "Джейдам" производства США. Под Синьковкой и Терновым отражены шесть атак украинских штурмовиков.

На южнодонецком направлении расчеты зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" группировки "Восток" уничтожили четыре реактивных снаряда ВСУ. Экипажи несут дежурство на линии соприкосновения - круглосуточно. Чтобы занять огневую позицию, то есть развернуть пусковую установку, обнаружить и захватить цель, уходит не больше двух минут. В арсенале "Тора" 16 управляемых ракет с дальностью поражения до 12 километров. Этот комплекс ПВО может ликвидировать одновременно до четырех воздушных объектов противника.

Опорные пункты и живую силу врага поразили штурмовики Су-25 на донецком участке фронта. "Грачи" ударили неуправляемыми ракетами по подразделениям киевских боевиков. Сразу после атаки, чтобы не попасть под ответный огонь, экипажи выполнили маневр уклонения, выпустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на аэродром базирования. Как сообщил передовой авианаводчик, все цели уничтожены.

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