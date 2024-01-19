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Вступил в бой с превосходящими силами противника: о новых героях СВО

08:56
  • пятница
  • 19 января 2024

Старший сержант Юрий Семыкин с подчиненными во время штурма опорного пункта ВСУ попал под шквальный огонь националистов

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военнослужащих.

Лейтенант Денис Алашеев со своей ротой вступил в бой с превосходящими силами противника, который пытался выбить наши войска с занимаемых позиций. Денис лично уничтожил часть радикалов, которые рвались к блиндажу мотострелков. Благодаря отваге наших бойцов враг был вынужден отступить.

Старший сержант Юрий Семыкин с подчиненными во время штурма опорного пункта ВСУ попал под шквальный огонь националистов. Однако контратака неприятеля была отбита. Во время боя Юрий оказал помощь раненым сослуживцам и, прикрывая их эвакуацию, ликвидировал часть радикалов.

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