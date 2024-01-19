Йеменские хуситы вновь атаковали американский танкер

По судну выпустили несколько противокорабельных ракет

В Аденском заливе йеменские хуситы атаковали очередной американский танкер. По судну было выпущено несколько противокорабельных ракет.

Данные о результатах обстрела разнятся. В шиитской группировке сообщили о прямом попадании. Однако в Пентагоне отметили, что ни один из снарядов не достиг цели - все ракеты упали в воду. Так или иначе танкер продолжил свой путь. А хуситы заявили, что будут продолжать атаковать американские, британские и связанные с Израилем суда.

С начала военной операции ЦАХАЛ на палестинских территориях обстрелам из Йемена подверглись десятки торговых и военных кораблей в Красном море и Аденском заливе.

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