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К МКС направилась третья миссия с космическими туристами

08:59
  • пятница
  • 19 января 2024

Везет их корабль Crew Dragon

Американская компания SpaceX запустила к МКС третью миссию с космическими туристами.

Корабль Crew Dragon стартовал сразу после полуночи по московскому времени. На борту - интернациональный экипаж. Его командир - астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа. Для него это уже пятый космический полёт. В качестве туристов к Международной станции летят военные летчики из Италии и Швеции, а также первый в истории гражданин Турции.

Предполагается, что миссия продлится около двух недель. За это время ее участники проведут более 30 научных экспериментов. Стыковка с МКС намечена сегодня на 13:15 по Москве.

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