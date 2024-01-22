Гороскоп на сегодня, 22 января, для всех знаков зодиака

Плутон, самая медленная планета зодиака, сменила знак

Овны

Вчера Плутон, самая медленная планета зодиака, сменила знак. Для вас это очень выгодно: влияние на общество и вес вырастут, а может быть, вы даже станете знаменитостью!

Тельцы

Плутон покинул земной знак, поэтому для успеха вам необходимо научиться быть более гибкими, общительными, подвижными. Тогда вам покорятся крутые вершины!

Близнецы

Звезды зовут вас в дорогу: в ближайшее время представители этого знака начнут собираться в путешествие. Возможно, вы поедете учиться в другой город или даже в другую страну.

Раки

Вам нужно преодолеть страх и научиться двум вещам: инвестировать деньги и говорить о своих чувствах. Это серьезная работа, но звезды верят, что у вас все получится!

Львы

Для вас самой актуальной темой становятся союзы, партнерства. Вы стали взрослее и скоро почувствуете, какие отношения категорически не приемлемы.

Девы

Среди представителей этого знака много прекрасных медиков, но когда речь заходит о вашем собственном здоровье, картина меняется. Звезды не шутят: пора начать заботиться о себе!

Весы

Выходите на простор: вы достаточно послужили ближним, пора побыть немножко эгоистом. Это касается творчества, красоты, внешнего вида, имиджа, увлечений.

Скорпионы

Вспомните, что происходило в вашей жизни в прошлом апреле. Теперь эти темы вернутся , и что-то в вашей жизни изменится - на этот раз навсегда.

Стрельцы

Начинается новый этап, когда вы будете больше общаться, передвигаться, путешествовать. А если хотите написать книгу, то вам знак от звезд - пора начинать!

Козероги

Лед тронулся: самая медленная планета Плутон покинула ваш знак, а завтра пожалует красавица Венера. Жизнь поворачивается к вам светлой стороной!

Водолеи

Ответственный момент: в ваш знак на целых 20 лет пришел Плутон. Он полностью изменит ваши жизнь и мироощущение - не упирайтесь, будьте готовы идти вперед и доверять.

Рыбы

Представители этого знака опускаются в глубины, где, может быть, еще не были. Вы сможете постичь многие тайны, обучиться эзотерике, астрологии, а также психологии или философии.

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