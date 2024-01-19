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Украинский беспилотник сбит над Брянской областью

08:25
  • пятница
  • 19 января 2024

Речь идет об аппарате самолетного типа

Российские дежурные силы противовоздушной обороны в пятницу, 19 января, воспрепятствовали очередной попытке киевского режима ударить по территории нашей страны. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

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В ведомстве рассказали, что около 6:40 по московскому времени украинский беспилотный летательный аппарат был ликвидирован над территорией Брянской области, сообщает РИА Новости.

Информация о пострадавших или о материальном ущербе пока не поступала.

Ранее посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник указывал, что ВСУ в последнее время устроили массовую охоту с использованием ударных беспилотников на мирных россиян и гражданскую инфраструктуру России.

Глава государства Владимир Путин отмечал, что есть пространство для повышения эффективности российской системы противовоздушной обороны. Он рассказал, что система срабатывает эффективно, но работа по ее усовершенствованию будет продолжаться.

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