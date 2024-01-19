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Россия перехватила четыре снаряда РСЗО, выпущенных по мирным городам ДНР

08:38
  • пятница
  • 19 января 2024

Об этом сообщили в Минобороны

Группировка российских войск "Восток" за последние две недела перехватила четыре украинских снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" и "Ольха", выпущенных по мирным населенным пунктам Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в пятницу, 19 января, рассказали в Министерстве обороны России.

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Как уточнило ведомство, ВС России сделали это при помощи зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2". Помимо снарядов РСЗО он ликвидировал несколько ударных и разведывательных беспилотников противника, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что российские войска будут делать все для сведения к минимуму опасности обстрелов со стороны ВСУ населенных пунктов на территории нашей страны.

Глава государства Владимир Путин отмечал, что есть пространство для повышения эффективности российской системы противовоздушной обороны. Он рассказал, что система срабатывает эффективно, но работа по ее усовершенствованию будет продолжаться.

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