Конгресс США утвердил финансирование правительства до марта

Это позволит избежать шатдауна

Палата представителей США одобрила поправки о новом продлении срока временного финансирования правительства до марта во избежание приостановки его работы.

Документ был принят 314 голосами в его поддержку, против его одобрения выступили 108 человек.

До этого поправки успешно прошли голосование в Сенате. Следующий этап законотворческой процедуры — подписание документа главой государства Джо Байденом, сообщает "Интерфакс".

Шатдаун в Соединенных Штатах — регулярно возникающая угроза. В ноябре законотворцам пришлось принимать документ, который отложил его до середины января для одних министерств и до начала февраля для других — по такой необычной формуле конгрессмены приняли законопроект временного финансирования правительства.

На фоне собственных финансовых проблем Соединенные Штаты оставили без помощи Украину. Без особого успеха завершилась встреча президента США с лидерами американского Конгресса по продлению помощи Украине. Запрос Джо Байдена на выделение 61 миллиарда долларов по-прежнему остается без ответа.

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