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КНДР испытала подводную систему ядерного оружия

09:22
  • пятница
  • 19 января 2024

Она получила название "Хэиль-5-23"

Северная Корея провела испытание подводной системы ядерного оружия. Как сообщает ЦТАК, они прошли в знак протеста против совместных военных учений Южной Кореи, США и Японии.

В Пхеньяне подчеркнули, что пресловутые маневры несли серьезную угрозу безопасности КНДР. Северная Корея осудила "безрассудное деяние" США, подчеркнув, что "надежно защищать безопасность государства и мир в регионе путем ответственного применения сил сдерживания".

В связи с этим северокорейский Институт систем подводных вооружений при Академии национальной обороны провел в акватории Японского моря испытание системы подводного ядерного оружия "Хэиль-5-23", которая находится в разработке.

В последний день 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын призвал наращивать ядерный потенциал, производство беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы. Обвинив США и Южную Корею во враждебности и безрассудстве, он заявил, что в любой момент они могут привести к войне. Пхеньян будет готов ответить, в том числе с ядерным оружием, предупредил политик.

При этом еще в сентябре Верховное народное собрание КНДР приняло закон о поправках в Конституцию, закрепляющих статус ядерных сил и их ускоренное развитие в целях обеспечения гарантий прав страны на существование, защиту мира и стабильности.

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