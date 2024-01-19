В Москве за ночь выпала четверть месячной нормы осадков

Синоптики резюмируют: такого снегопада в столице не было давно

Борьба стихии с коммунальными службами продолжалась всю ночь. Метель, накрывшая столицу ещё вечером, утихла лишь под утро. Синоптики резюмируют: такого снегопада в Москве не было давно. Сугробы подросли на 10 сантиметров. В городе выпала четверть, а в Подмосковье - до 40 процентов месячной нормы осадков. Спешащим домой пешеходам и особенно водителям из-за заносов на дорогах пришлось нелегко. Но подвиг коммунальщиков принес результаты: работа общественного транспорта в мегаполисе не была нарушена ни на час. Электробусы, метро, поезда - все четко по расписанию.

А вот в ближайших областях движение на некоторых участках трасс оказалось практически парализовано. В Калуге школьные автобусы сегодня не вышли на маршруты. На дорогах серьезные ДТП. Схожая картина и в Туле. Там установлен рекорд - 67 процентов месячной нормы осадков за сутки.

Во власти циклона - Вологда и Курск, Владимир и Иваново, Ярославль, Кострома, Нижний Новгород. В Татарстане ограничено движение всех видов транспорта по федеральной трассе М12 "Восток". Там снегопады сопровождаются сильным боковым ветром.

До тысячи единиц специальной техники вышли на расчистку дорог в Санкт-Петербурге. В усиленном режиме дежурят патрули ДПС - метель стала причиной множества аварий. На Загородном проспекте надолго встали троллейбусы. Порывы ветра достигали 17 метров в секунду. Видимость - не более 30 метров. И по прогнозам снег в Ленинградской области будет идти весь день.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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