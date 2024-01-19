Православные отмечают праздник Богоявления

По всей стране ночью тысячи человек присоединились к народной традиции и окунулись в проруби

Первыми зашли в крещенскую воду жители Дальнего Востока. На улице между тем - минус 20, которые верующим - не помеха. Чтобы окунуться в прорубь, нужно ее сначала как следует проверить. Береженого Бог бережет. И сотрудники МЧС, которые следят за безопасностью.

Крещенские купания - по всей огромной стране: Сибирь, Урал, Курская область. Встретили великий праздник и на передовой. Также прошла Крещенская служба и в главном храме вооруженных сил в Подмосковье.

В столице верующим с погодой в этот раз не повезло. Крещенских морозов не было, но ударил мощный снегопад. Но и сугробы не помешали верующим прийти к купелям. А их в Первопрестольной - больше 40.

Это особый праздник для православных. Он знаменует собой не только само крещение в водах Иордани, но и Богоявление - снисхождение Святого Духа к Иисусу. В Храме Христа Спасителя божественную литургию и чин великого освящения воды совершил патриарх Кирилл.

С самого утра православные идут в храмы за водой, освященной в Крещение. Такая вода считается особенной, и ее целебные свойства – выше. По традиции, ее нужно принимать утром натощак, так как первым делом человек должен вкусить святыню, а уже потом - приступать к пище.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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