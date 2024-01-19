В НАТО предупредили, что "Россия вот-вот нападет на Европу"

Впрочем, не прямо сейчас, а лет через двадцать

Заставить европейцев забыть о недовольстве проводимой в ЕС политикой решили уколом адреналина в самое сердце. "Вот-вот Россия нападет на Европу": чтобы сообщить эту ошеломительную новость, высокопоставленные военные НАТО собрали целую пресс-конференцию. Тема оказалась такой интересной, что в зале собрались человека 3-4.

"В нашем обществе нет понимания того, что на войне должны уметь действовать не только военные. В это будет вовлечено все общество, нравится нам это или нет. У вас всегда должна быть вода. Вам нужно иметь радио на батарейках. Вам нужен фонарик на батарейках, чтобы быть уверенным, что вы сможете пережить первые 36 часов", - заявил Роб Бауэр, председатель Военного комитета НАТО.

Как только Бауэр закончил отчитывать европейцев за инфантильность, адмирал - уже куда скромнее - сообщил, что война с Россией, впрочем, начнется не завтра. Может, лет через 20. Но готовиться все равно нужно.

Выступление в Брюсселе должно было стать "прогревом" перед учениями НАТО в Европе - крупнейшими за последние десятилетия.

"Учения "Стойкий защитник-24" начнутся на следующей неделе и продлятся до мая. В них примут участие 90 тысяч военнослужащих из 31 страны-союзницы плюс наши хорошие партнеры - Швеция", - сообщил Кристофер Каволи, генерал США, Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

"Хорошему партнеру" Швеции, которая стать членом НАТО все еще только мечтает, алармистская риторика уже принесла внушительные дивиденды. Стоило главкому шведской армии Микаэлю Бюдену намекнуть на войну с Россией, как местное население смело с прилавков товары первой необходимости.

Когда генералы НАТО обещают показать мощь Альянса от "границ Северной Америки до границ ЕС с Россией", очень интересно слушать заявления о том, что милитаризация Европы русским лишь приснилась. Как и то, что граждане стран-членов альянса не воюют на Украине. Как, например, французы, погибшие в Харькове в результате высокоточного удара, который российская армия нанесла по пункту дислокации ВСУ.

"Объективно - на Украине сейчас есть граждане Германии, Великобритании, Франции, многих других стран и еще много людей, которые верят, что они, видите ли, воюют с мировым злом. За деньги. Накануне Макрон заявил, что Франция не может позволить России выиграть войну на Украине", - отметил Люк Риве, независимый журналист

По вопросу гибели французских военных в Харькове Госдума на ближайшем пленарном заседании рассмотрит обращение к парламенту Пятой республики. Но что греха таить, сам Зеленский хвастался - полсотни стран отправили на украинский фронт своих граждан. Которые пока еще находятся под русофобским гипнозом киевского режима.

Но и трезвые люди в Европе и в Штатах все же есть. Экс-советник Дональда Трампа, полковник американской армии Дуглас Макгрегор сильно сомневается в том, что ситуация на Украине - благо для народа США.

"Вашингтон думает, что военные действия на Украине - это невероятная история успеха. Мы не причинили вреда России. Они отказываются видеть реальность. Вашингтон живет на острове фантазий", - сказал он.

Но это, что называется, с какой стороны посмотреть. Многие в американском истеблишменте неплохо наживаются на происходящем на Украине. И перекрывать этот денежный поток в Белом доме пока не готовы.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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