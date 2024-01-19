Ситуация на Ближнем Востоке: США давят на Израиль, чтобы успокоить хуситов

Уступки Тель-Авива - единственный путь к миру

Тридцать погибших израильских солдат за последние два дня. Провал операции в северной части Газы и вынужденный отвод войск. Жесткий международный прессинг. И никаких успехов в освобождении заложников. На многолюдном митинге в Тель-Авиве израильтяне, похоже, решили припомнить Нетаньяху все промахи. И требуют немедленно остановить боевые действия. Нетаньяху и главы спецслужб против. Но в силовых министерствах Израиля - явный раскол. Многие генералы и политики предлагают остановиться. Слишком высокую цену страна платит за попытку уничтожить ХАМАС. И как бы ни пытался премьер сохранить лицо, но переговоры с палестинцами о новом гуманитарном перемирии сроком на месяц все же идут. Контакты негласные. И с помощью посредников. В первую очередь - Саудовской Аравии, с которой Тель-Авив всеми силами пытается восстановить отношения.

"Это все еще деликатный, хрупкий вопрос, и это займет много времени, но я думаю, что на самом деле это возможность продвинуться вперед, к лучшему будущему. Мы хотим нормализации отношений с Саудовской Аравией ради мира во всем регионе", - заявил Исхак Герцог, президент Израиля.

Примирительный тон неслучаен. На Израиль давит Вашингтон и страны залива. Условие, при котором арабский мир готов помочь Тель-Авиву выйти из тупиковой ситуации, одно: признать независимость Палестины. И, естественно, сектора Газа.

"Без реального пути к созданию палестинского государства нет пути к миру. Это реальность, с которой сталкивается Израиль. И без принятия этих трудных решений не будет никаких реальных достижений в области безопасности", - указал Мэтью Миллер, представитель Госдепартамента.

У арабских стран уже есть план по установлению мира в зоне конфликта. Но текст тоже непубличный. Известно только, что он согласован и с Европой. Возможно, поэтому европарламент большинством голосов принял резолюцию о немедленном и постоянном прекращении огня.

"Никто не может закрывать глаза на человеческие потери в Газе и на гуманитарные проблемы, с которыми сталкивается палестинский народ. Мы все хотим, чтобы это закончилось, и для этого есть решение: освобождение израильских заложников и демилитаризация Газы", - сказал Антонио Лопез Уайт, депутат Европарламента.

Уступки Тель-Авива - единственный путь успокоить хуситов, которые ежедневно обстреливают торговые суда, так или иначе аффилированные с Израилем. Этой ночью "Ансар Алла" атаковала беспилотниками еще один сухогруз. США ответили, выпустив по хуситам несколько "Томагавков". Но это - как из пушки по воробьям. Проводить наземную операцию и увязнуть в Йемене, как Израиль в Газе, Пентагон не собирается. Даже ради своих союзников в Тель-Авиве.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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