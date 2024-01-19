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НОВОСТИ

Государственный центральный музей современной истории России готовится отметить 100-летие

11:53
  • пятница
  • 19 января 2024

Подготовке к празднованию посвятили заседание организационного комитета

Свой столетний юбилей готовится отметить Государственный центральный музей истории современной России. Подготовке к празднованию посвятили заседание организационного комитета. Он образован по указу Владимира Путина.

Во время встречи участники обсудили более 30 различных инициатив. Среди них - создание новых выставочных проектов, а также модернизация постоянной экспозиции музея.

"К столетию музея в его фондах отложилось без малого полтора миллиона экспонатов. Однако по своему духу это по-прежнему молодой музей, который помогает посетителям найти себя в потоке исторического времени, соотнести свой личный опыт с судьбой страны - и испытать справедливую гордость за ее прошлое, настоящее и будущее", - отметил Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества.

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Государственный центральный музей современной истории России
Государственный центральный музей современной истории России
Заседание организационного комитета
Заседание организационного комитета
Заседание организационного комитета
Заседание организационного комитета
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