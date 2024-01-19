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По всей России проходит "Неделя памяти жертв Холокоста"

11:54
  • пятница
  • 19 января 2024

Организовано более тысячи тематических мероприятий

Ежегодная "Неделя памяти жертв Холокоста" проходит в эти дни по всей России. Организовано более тысячи тематических мероприятий - концерты, выставки, киновечера.

В Москве в театре "У Никитских ворот" накануне представили музыкальные, лирические и драматические отрывки из спектаклей. В числе гостей был ветеран Великой Отечественной войны Иван Мартынушкин, который принимал участие в освобождении узников концлагеря Аушвиц. Его поблагодарили за подвиг и поздравили со 100-летним юбилеем.

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Неделя памяти жертв Холокоста
Неделя памяти жертв Холокоста
Неделя памяти жертв Холокоста
Неделя памяти жертв Холокоста
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