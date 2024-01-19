Резервуары нефтебазы загорелись в Брянской области после атаки БПЛА

Пострадавших нет

Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории города Клинцы Брянской области с помощью беспилотника. Аппарат сбросил боеприпас на территорию Клинцовской нефтебазы. Об этом в пятницу, 19 января, рассказал глава Брянской области Александр Богомаз.

Как написал политик в своем Telegram-канале, БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы Министерства обороны России, но при ликвидации объекта произошел сброс боеприпаса.

В результате началось возгорание резервуаров в обваловании. Его ликвидацией занимаются пожарно-спасательные расчеты регионального главка Министерства чрезвычайных ситуаций и Брянского пожарно-спасательного центра.

Информация о пострадавших не поступала, подчеркнул Богомаз.

Ранее на Западе признали высокую эффективность российских средств радиоэлектронной борьбы, применяемых для подавления вражеских беспилотников. The Daily Telegraph отмечала, что это один из примеров российского технологического преимущества в конфликте, чаша весов в котором "постепенно склоняется в пользу Москвы".

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