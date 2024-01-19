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Госдума потребует от парламента Франции объяснений из-за наемников на Украине

10:03
  • пятница
  • 19 января 2024

Они находились в ликвидированном лагере в Харькове

Государственная дума собирается официально обратиться к Национальному собранию Франции в связи с направлением граждан этой страны в качестве наемников на Украину. Об этом в пятницу, 19 января, рассказал председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Почему Париж не заметил гибель французских наёмников в Харькове

Как написал политик в своем Telegram-канале, во Франции наемничество запрещено законом, поэтому "нам важно знать, в курсе ли они, что кто-то, нарушая нормы закона, направляет боевиков воевать на Украину".

Володин напомнил, что когда-то россияне и французы вместе боролись против фашизма, однако теперь "наемники-французы погибают за нацистский режим на Украине". Спикер Госдумы поинтересовался, известно ли об этом гражданам Франции и парламентариям, которые представляют их интересы.

Ранее российское Министерство иностранных дел вызвало посла Франции в Москве Пьера Леви из-за французских наемников, воюющих на стороне Украины. На Смоленской площади потребовали от дипломата объяснений в связи с тем, что граждане Франции оказались среди украинских боевиков.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко подчеркнул, что иностранные военные наемники, западные военные специалисты, военные советники — это легитимная цель для российских ракетных ударов.

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