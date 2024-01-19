Собянин рассказал о популярных пассажирских сервисах метро

Более 640 тысяч раз специалисты стоек "Живое общение" помогли пассажирам метро в 2023 году

Около 70 тысяч человек сопроводили сотрудники обеспечения мобильности пассажиров в Московском метро в прошлом году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Особое внимание в московском метро уделяют безопасности и комфорту во время поездок. В прошлом году большинство пассажиров высоко оценили качество сервисов московского метро. Среди них – Центр обеспечения мобильности пассажиров, стойки "Живое общение", "Музыка в метро" и "Книги в метро". Сотрудники ЦОМП уже больше 10 лет бесплатно помогают маломобильным пассажирам добраться до культурных и социальных объектов. В 2023 году они сопроводили около 70 тыс. человек", – написал Собянин в своем Telegram-канале.

Мэр рассказал, что стойки "Живое общение" работают на более чем 30 станциях. Специалисты помогли пассажирам более 640 тысяч раз.

Кроме того, артисты проекта "Музыка в метро" в прошлом году поставили рекорд по выступлениям - они сыграли больше 50 тысяч раз.

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