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Пять человек пострадали при наезде автомобиля на остановку в Москве

10:30
  • пятница
  • 19 января 2024

Водитель не справился с управлением

Пять человек пострадали после того, как легковой автомобиль врезался в остановку с людьми на юго-востоке Москвы.

ДТП произошло утром 19 января на Новочеркасском бульваре в Москве в районе дома 20 корпус 1. 22-летний водитель автомобиля "Нива" рассказал, что его машину занесло из-за сильного снегопада.

Двое из пяти пострадавших госпитализированы. Данные об их состоянии пока не приводятся.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Установление обстоятельств аварии контролирует столичная прокуратура.

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