Трамп связал хорошие отношения с Путиным с ядерным арсеналом России

Экс-президент США отметил, что с обладателями такого оружия надо ладить

Бывший президент США Дональд Трамп, претендующий на возвращение себе этого поста, заявил в четверг, 18 января, что считает свои отношения с российским лидером Владимиром Путиным хорошими.

Как подчеркнул Трамп в эфире Fox News, с "людьми, у которых есть мощное ядерное оружие", следует поддерживать нормальные отношения.

При этом Трамп заверил, что "ладил с Путиным", а также поддерживал "прекрасные отношения" с китайским лидером Си Сзиньпином. Вместе с тем американский политик заявил, что "если бы победила Хилари Клинтон, у вас бы была ядерная война с Северной Кореей, Ким Чен Ыном", с которым он также "ладил".

Ранее Трамп заявлял, что главная угроза для существования человечества и мира в целом – возможность ядерного противостояния между крупнейшими державами. Он также указывал на вероятность возникновения Третьей мировой войны из-за недальновидной политики Вашингтона в отношении Украины и России.

До того генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что геополитическое соперничество вывело ядерную угрозу на уровень времен холодной войны, а достигавшийся десятилетиями прогресс в деле предотвращения применения ядерного оружия сводится на нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"