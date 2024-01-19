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Польша решила не подавать иск к России из-за авиакатастрофы под Смоленском

10:44
  • пятница
  • 19 января 2024

В ней погиб глава государства Лех Качиньский

Новое правительство Польши не будет подавать иск против России в Европейский суд по правам человека по делу об авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году. Об этом в пятницу, 19 января, рассказал польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

В соцсетях дипломат отметил, что у подобного иска "даже теоретически нет шансов на успех", зато он подвергает государство и налогоплательщиков неоправданным расходам.

По этой причине Сикорский решил расторгнуть соглашение о намерениях по иску в ЕСПЧ, сообщает РИА Новости.

Ранее Следственный комитет России заявлял, что у российских следователей не остается сомнений в обстоятельствах авиакатастрофы и ее причинах. Все собранные данные свидетельствуют об ошибках в действиях экипажа, который принял решение продолжить посадку в условиях отсутствия видимости.

Ведомство также продемонстрировало видеозапись с фрагментами разбившегося самолета Ту-154 под Смоленском. В Следкоме подчеркивали, что версия о возможном взрыве на борту не подтвердилась.

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