В Кирове проводница выкинула из вагона домашнего кота Твикса

В действиях проводницы правонарушений не нашли

В Кирове проводница поезда выбросила из вагона домашнего кота по кличке Твикс, решив, что он беспризорный.

Кот ехал по специальному билету домой в Санкт-Петербург после операции на Урале, его сопровождал родственник хозяина. В Кирове хвостатый вылез из переноски и отправился гулять по поезду. Его заметила проводница. Проведя опрос пассажиров и не найдя хозяина, она решила, что кот беспризорный и высадила его из поезда на 30-градусный мороз. Пропажу кота мужчина заметил только тогда, когда поезд тронулся.

В настоящий момент кота уже неделю ищут волонтеры. Полиция в действиях проводницы правонарушений не нашла, так как ситуация произошла из-за невнимательного отношения к Твиксу его сопровождающего.

Хозяйка Твикса рассказала РИА Новости, что будет добиваться увольнения проводницы, которая выбросила ее питомца на мороз. При этом женщина еще не решила, будет ли подавать гражданский иск в суд.

UPD (11:22 мск): в РЖД принесли извинения хозяйке Твикса и пообещали сделать все возможное, чтобы скорее найти кота. Действиям проводницы будет дана соответствующая оценка, начато слежубное расследование.

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