Хуситы заверили в отсутствии угроз для судов России в Красном море

Обмен ударами между хуситами и США продолжается

Судам России и Китая в Красном море ничто не угрожает. Такое заявление сделал член политбюро "Ансар Аллах" (хуситы) Мухаммед аль-Бахити.

Как заявил политик в интервью газете "Известия", хуситы готовы обеспечивать безопасность прохода российских и китайских кораблей в Красном море, потому что свободное судоходство играет значительную роль для Йемена.

Вместе с тем аль-Бахти подчеркнул, что "израильские корабли или как-либо связанные с Израилем не будут иметь ни малейшей возможности проплывать через Красное море".

По словам представителя хуситов, цель "Ансар Аллах" — увеличить экономические издержки для Тель-Авива, чтобы вынудить его прекратить бойню в Газе. По той же причине наносятся удары по кораблям Соединенных Штатов, поддерживающих Израиль и действия его армии.

Ранее сообщалось, что в Аденском заливе йеменские хуситы атаковали очередной американский танкер. По судну было выпущено несколько противокорабельных ракет. В Пентагоне уверяют, будто ни один из снарядов не достиг цели.

Тем временем государства Евросоюза решили направить военно-морскую миссию в Красное море. План по обеспечению безопасности судоходства в регионе получил предварительное одобрение.

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