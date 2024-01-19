Глава Минобороны ФРГ отказался идти ва-банк на Украине

Он предложил другим европейским странам активнее финансировать ВСУ

Министр обороны Германии Борис Писториус отказался увеличивать военную помощь для Украины. Об этом пишет Die Welt со ссылкой на источники.

По словам политика, которые цитирует издание, Берлин не может "идти ва-банк, как того требуют некоторые", поскольку тогда "мы сами окажемся беззащитными".

Писториус напомнил, что среди европейских государств Германия оказала самую существенную помощь Украине, а также подчеркнул, что настало время другим странам внести свою лепту.

Ранее источники отмечали, что канцлер Германии Олаф Шольц потребовал от ЕС увеличить помощь Украине из страха остаться один на один в "противостоянии" с президентом России Владимиром Путиным, если на выборах американского президента одержит победу Дональд Трамп.

Киев, недовольный сокращением потока западной помощи, заявил, что украинские войска будут "сражаться лопатами", если Запад прекратит поставки киевскому режиму оружия и военной техники.

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