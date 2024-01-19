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Более восьми млн кв м жилья проектируется и строится в Москве по программе реновации

11:40
  • пятница
  • 19 января 2024

Еще порядка 300 тысяч москвичей смогут улучшить свои жилищные условия

Объем проектируемого и строящегося по программе реновации жилья превысил восемь миллионов квадратных метров.

Всего в Москве с начала программы реновации построено 304 дома общей площадью 4,3 миллиона квадратных метров, сейчас ведется строительство еще 219 домов более 4,1 миллиона квадратных метров. В стадии проектирования находятся еще 199 новостроек площадью 3,9 миллиона квадратных метров.

Объем проектируемого и строящего жилья улучшит жилищные условия еще для 300 тысяч москвичей, сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

Москва является одним из лидирующих регионов по темпам и объемам строительства. ЗА последние пять лет объем строительства и ввода жилья вырос в два раза. За прошлый год возвели порядка 6,9 миллиона квадратных метров жилья.

Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что к настоящему времени обеспечен ввод в эксплуатацию жилья для расселения 1000 домов.

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